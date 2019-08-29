Obi Mikel'in eşi Olga'nın şehri terk etti iddiasına menajerinden yanıt

Ergezen Menajerlik'a ait sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Ergezen şu ifadeleri kullandı; “Sözleşmesini fesih etmek istiyor’ şeklinde çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor. AEK ve Fenerbahçe maçı öncesi çıkan bu haberleri samimi bulmuyorum.