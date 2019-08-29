Obi Mikel'in eşi Olga'nın şehri terk etti iddiasına menajerinden yanıt
Trabzonspor'un yeni transferi John Obi Mikel'in kız arkadaşı Olga Allegra'nın Trabzon'u terk ettiği iddiasına Nijeryalı futbolcunun menajerinden yanıt geldi.
Trabzonspor'un yeni transferi John Obi Mikel'in kız arkadaşının Trabzon'u terk ettiği, Nijeryalı futbolcunun Trabzon'dan ayrılmak için bordo-mavili kulüpten izin istediği şeklinde çıkan haberleri oyuncunun menajeri Necdet Ergezen'den açıklama geldi.
Ergezen Menajerlik'a ait sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Ergezen şu ifadeleri kullandı; “Sözleşmesini fesih etmek istiyor’ şeklinde çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor. AEK ve Fenerbahçe maçı öncesi çıkan bu haberleri samimi bulmuyorum.
Obi’nin kız arkadaşı Olga ise çocuklarını okula yazdırmak ve özel işlerini gerçekleştirmek suretiyle Trabzon'dan ayrıldı.”
Sezon başında bonservis bedeli ödenmeden transfer edilen 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Trabzonspor formasıyla 2 Süper Lig ve 2 Avrupa Ligi elemesi karşılaşmasında forma giydi.