Obez maymunu diyet kampına yolladılar! Önce yemekleri çaldı sonra firar etti
TAYLAND 'da obez olduğu için kampa alınan Uncle Fatty lakaplı maymun diyet kampından firar etti. Diyet kampı yetkilileri dört aydır obez maymunu arıyor.
Tayland, jbon, makak, langur ve lors gibi yüz binlerce yaban maymun türüne ev sahipliği yapıyor. Ülkede 'Uncle Fatty' takma adıyla ün kazanan obez maymun diyet kampından 4 ay önce firar etmişti.
Diyet kampı yetkilleri en son 26 Şubat'ta görülen maymunun ölmüş olabileceğinden endişeleniyor. Yetkililer firar eden maymunu bulmak için arama çalışmalarına devam ediyor. 2017 yılında ideal kilosunun iki katına ulaşan makak maymunu yetkililerin endişesi üzerine diyet kampına gönderilmişti.
Görevliler tarafından sıkı bir diyete alınan Uncle Fatty ilk olarak diğer maymunların yemeğini çalmaya başladı. Sonrasında ise diyet kampından firar etti.
Tayland'da insan nüfusunun yoğun olduğu bölgelerde yaşayan maymunlar, insanların yiyeceklerini çalarak besleniyorlar.