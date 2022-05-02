O yorumu görünce küplere bindi! Ece Ronay takipçisine ateş püskürdü: Bacaklarımla...
Mehmet Ali Erbil ile yaşadığı dava süreciyle uzunca bir süre konuşulan şarkıcı Ece Ronay, sosyal medyada hamilelik pozuna gelen yorumla küplere bindi.
Ünlü sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Ece Ronay, şimdilerde ilk kez anne olacak olmanın heyecanını yaşıyor.
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Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden olan Ece Ronay, kısa süre sonra bebeğini kucağına alacak.
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Ronay son olarak fotoğrafına gelen bir yoruma sinirlendi.
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Rihanna özentisi olduğu yönünde eleştirilere Ronay sert çıktı.
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