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O yorumu görünce küplere bindi! Ece Ronay takipçisine ateş püskürdü: Bacaklarımla...

O yorumu görünce küplere bindi! Ece Ronay takipçisine ateş püskürdü: Bacaklarımla...

Mehmet Ali Erbil ile yaşadığı dava süreciyle uzunca bir süre konuşulan şarkıcı Ece Ronay, sosyal medyada hamilelik pozuna gelen yorumla küplere bindi.

O yorumu görünce küplere bindi! Ece Ronay takipçisine ateş püskürdü: Bacaklarımla...

Ünlü sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Ece Ronay, şimdilerde ilk kez anne olacak olmanın heyecanını yaşıyor.

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O yorumu görünce küplere bindi! Ece Ronay takipçisine ateş püskürdü: Bacaklarımla...

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden olan Ece Ronay, kısa süre sonra bebeğini kucağına alacak.

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O yorumu görünce küplere bindi! Ece Ronay takipçisine ateş püskürdü: Bacaklarımla...

 Ronay son olarak fotoğrafına gelen bir yoruma sinirlendi.

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O yorumu görünce küplere bindi! Ece Ronay takipçisine ateş püskürdü: Bacaklarımla...

Rihanna özentisi olduğu yönünde eleştirilere Ronay sert çıktı.

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