O yasa neleri değiştirecek! Kanunun getireceği yenilikler neler?

Özman, "Suç potansiyeli olan kişiler hangi şart olursa olsun o suçu işler. Bu sebeple sorunun kökten çözülmesi gerekmektedir. Sorunun kökten çözülmesinin tek yolu ise insanlara spor kültürünü aşılamak ve onları sporun şiddet aracı olmadığını, bir eğlence, hoş zaman geçirme aracı olduğunu öğretmemiz gerekmektedir” ifadelerini kullandı."