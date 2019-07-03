O yasa neleri değiştirecek! Kanunun getireceği yenilikler neler?
Sporda şiddeti önleme yasasındaki değişiklik Meclis’te oylanacak. Yapılacak düzenlemeleri değerlendiren spor paydaşları, sorunun kökten çözülmesi için insanlara spor kültürünün aşılanması gerektiğini söyledi.
6222 Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’da değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi adalet komisyonundan geçti.
Birçok taraftar grubu yapılan düzenlemelere karşı çıkarken, değişikliklerin bir şeyi değiştirmeyeceği, aksi halde insanları tribünlerden soğutacağını dile getiriyorlar.
"Yasal düzenlemelerin olması gerekmekte"
Yasa teklifini değerlendiren Spor Yönetimi Programı Öğretim Görevlisi Cemal Özman, “Spor alanlarında yaşanan şiddet ve düzensizliğin önlenmesi için bir hukuk devleti olarak elbette yasal düzenlemelerin olması gerekmektedir. Fakat bu düzenlemelerin sporun birliğine, kardeşliğine, fair-play ruhuna zarar vermemesi gerekmektedir."
Özman, "Suç potansiyeli olan kişiler hangi şart olursa olsun o suçu işler. Bu sebeple sorunun kökten çözülmesi gerekmektedir. Sorunun kökten çözülmesinin tek yolu ise insanlara spor kültürünü aşılamak ve onları sporun şiddet aracı olmadığını, bir eğlence, hoş zaman geçirme aracı olduğunu öğretmemiz gerekmektedir” ifadelerini kullandı."