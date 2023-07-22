O Ses Türkiye'nin unutulmaz sesi yıllar sonra ortaya çıktı! Rana Nur Sancak'ın son hali sosyal medyayı salladı!
2017 yılında yayınlanan ve jüri koltuğunda Yıldız Tilbe, Hadise, Murat Boz ve Gökhan Özoğuz'ın oturduğu O Ses Türkiye yarışmasında tarzı, sesi ve tavırları ile dikkat çeken Rana Nur Sancak 'Soğuk Odalar' performansıyla yarışmaya damga vurmuştu. Güçlü sesiyle çok beğenilen Rana yıllar sonra ortaya çıktı. Rana Nur'un son hali kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Ekranların reyting rekortmeni yarışması O Ses Türkiye'de seslendirdiği 'Soğuk Odalar' performansıyla büyük beğeni toplayan Rana Nur Sancak, Murat Boz'un takımında yer almış daha sonra Yıldız Tilbe ile finale kadar yükselmişti.
Yarışmanın ardından uzun süre görünmeyen Rana Nur Sancak yıllar sonra ortaya çıktı.
Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da sahne alan Rana Nur'un son hali ise sosyal medyanın gündemine oturdu.
Yarışmaya katıldığı dönemde 32 yaşında olan Rana Nur Sancak Bandırma'da yaşıyordu. Sahne çalışmaları yaparak hayatını sürdüren Rana Nur 15 yaşında mesleğe başladığını açıklamıştı.