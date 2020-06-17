O Ses Türkiye'de Seda Sayan'ın favorisi Nazlıcan Erdoğan sosyal medyayı salladı

O Ses Türkiye'de Şebnem Ferah'ın Yalnız adlı şarkısını söyleyen ve jüri koltuğunda oturan Seda Sayan, Murat Boz, Beyazıt Öztürk ve Hadise gibi birbirinden ünlü isimlerden Seda Sayan'ın dikkatini çeken Nazlıcan Erdoğan, ikinci tura kalmayı da başarmıştı.