O Ses Türkiye'de Seda Sayan'ın favorisi Nazlıcan Erdoğan sosyal medyayı salladı
TV8 ekranlarında yayımlanan O Ses Türkiye yarışmasıyla adını duyuran Nazlıcan Erdoğan, sosyal medyadan paylaştığı son videosuyla ortalığı salladı.
Son zamanlarda jüri değişiklikleriyle gündeme gelen TV8 ekranlarının sevilen ses yarışması O Ses Türkiye'de 2018 yılında yarışan ve Seda Sayan'ın ''Çiçek gibi okudun'' diyerek övmelere doyamadığı isim Nazlıcan Erdoğan, şimdilerde sosyal medyada övgüleri topluyor.
O Ses Türkiye'de Şebnem Ferah'ın Yalnız adlı şarkısını söyleyen ve jüri koltuğunda oturan Seda Sayan, Murat Boz, Beyazıt Öztürk ve Hadise gibi birbirinden ünlü isimlerden Seda Sayan'ın dikkatini çeken Nazlıcan Erdoğan, ikinci tura kalmayı da başarmıştı.
Seda Sayan'ın ''Ne güzel okudun, çok güzel okudu'' diyerek takımına aldığı Erdoğan, son olarak sosyal medya hesabı YouTube'dan Feyyaz Kuruş'a ait 90'lı yılların sevilen parçalarından Mevsim Bahar isimli şarkıyı Can Erciş'in düzenlemesiyle paylaştı.
Nazlıcan Erdoğan'ın seslendirdiği Emre Mızrak'ın gitarıyla eşlik ettiği şarkıyla Erdoğan, yine övgü yağmuruna tutuldu.