O Ses Türkiye'de bomba ayrılık! MasterChef yüzünden ertelenmişti işte yayın tarihi
TV8'de ekrana gelen yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın üstlendiği O Ses Türkiye'nin yeni yayın tarihi belli oldu.
9 sezondur ekranlara gelen O Ses Türkiye yarışmacı aldığı yüksek reytingler ile yayınlandığı her gün zirvedeki program olarak yerini alıyordu. Bu yıl sevilen yarışmanın ekranlara gelmemesi seyirciyi meraklandırdı.
Ekim ayında yayına girmesi planlanan O Ses Türkiye'nin MasterChef programının yüksek reytingleri sebebiyle ertelendiği öğrenildi. Sevilen yarışmanın yeni tarihi ise belli oldu.
Acun Ilıcalı'nın yapımcısı ve sunucusu olduğu, TV8'in sevilen yarışma programı 'O Ses Türkiye' yılbaşında seyirciyle buluşacak.
Yılbaşında ekrana gelecek özel programda ünlü isimlerin yarışması bekleniyor.