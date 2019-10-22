O Ses Türkiye'de Acun Ilıcalı'yı şoke eden yarışmacı: İlk defa karşılaşıyorum

FBI'da çalışmak istedim: Yarışmacının performansını beğenip takımına katan Hadise, "Kolorado'da ne iş yapıyorsun?" sorusuna, "Kriminoloji okuyorum. Aslında müziğe merakım küçüklükten beri var. Bir de FBI'da çalışmak istedim, FBI ajanı olarak. Çünkü dillerim var. Ama müzikte ilerlemek istiyorum" yanıtını aldı.