O Ses Türkiye'de Acun Ilıcalı'yı şoke eden yarışmacı: İlk defa karşılaşıyorum
O Ses Türkiye'nin geçtiğimiz gün yayınlanan bölümünde programa Amerika'dan katılan Türkmenistan asıllı Şahina, olmak istediği mesleği söyleyince herkesi şaşırttı.
Yeni sezona hızlı bir giriş yapan O Ses Türkiye'de kimi yarışmacılar programda fark yaratmaya ve seyircileri şaşırtmaya devam ediyor. Öyle ki yayınlanan 6. bölümde Hadise'nin takımına katılmaya hak kazanan Şahina, FBI ajanı olmak istemesiyle ilginç yorumlar aldı.
Yarışmaya Amerika Birleşik Devletleri'nden katıldığını ancak aslen Türkmenistanlı olduğunu bildiren Şahina, Ağustos ayında seçmeler için geldiğini ve İstanbul'da yaşayan teyzesinde kaldığını belirtti.
FBI'da çalışmak istedim: Yarışmacının performansını beğenip takımına katan Hadise, "Kolorado'da ne iş yapıyorsun?" sorusuna, "Kriminoloji okuyorum. Aslında müziğe merakım küçüklükten beri var. Bir de FBI'da çalışmak istedim, FBI ajanı olarak. Çünkü dillerim var. Ama müzikte ilerlemek istiyorum" yanıtını aldı.
Hayatımda ilk defa karşılaşıyorum: Yarışmacının ilginç açıklaması üzerine araya giren Acun Ilıcalı, "Ne güzel hedeflerin var. Bir şey araştırmak istersek seni ararız artık bundan sonra. Hayatımda ilk defa 'ajan olmak istedim' diyen biriyle karşılaşıyorum" şeklinde espri yaptı.