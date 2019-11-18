O Ses Türkiye'de Acun Ilıcalı gömdü Beyazıt Öztürk'ün yanıtı olay yarattı

Daha dünkü jürisin: Daha dünki "Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten Türk televizyonunun tartışılmaz en büyüklerinden birisisin. Ama, üzülerek söylüyorum Murat Boz neredeyse 10 senelik jüri, sen ise daha dünkü jürisin."