O Ses Türkiye'de 9 yıl sonra bir ilki Acun Ilıcalı açıkladı Sibel Benekli geceye damga vurdu
Acun Ilıcalı'nın sunumunu yaptığı O Ses Türkiye'de 9 senenin ardından bir ilk yaşandı. Doğuş Özergin ile annesi Sibel Benekli jüri üyelerinin ağızlarını açık bıraktı.
Hadise, Murat Boz, Seda Sayan ve Beyazıt Öztürk'ün jüri üyeliklerini yaptığı medya patronu Acun Ilıcalı'nın sunumunu yaptığı O Ses Türkiye'nin dün akşam yayımlanan bölümünde bir ilk yaşandı.
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O Ses Türkiye sahnesine çıkan Doğuş Özergin, Yokluğunda şarkısını seslendirdi. Genç yarışmacı Murat Boz, Seda Sayan ve Beyazıt Öztürk'ü döndürmeyi başardı.
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Doğuş Özergin'in ardından ise annesi Sibel Benekli yarıştı. Elimde Değil şarkısını seslendiren Sibel Benekli için ise Murat Boz, Seda Sayan ve Beyazıt Öztürk'ü döndü.
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Sürprizi açıklayan Acun Ilıcalı, iki yarışmacı Sibel Benekli ve Doğuş Özergin'in anne oğul olduğunu açıkladı. Daha sonra ise aynı sahneyi paylaşan anne ile oğlu düet yaptı.
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