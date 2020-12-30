O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünde sahne alacak isimler bomba!
TV8'in sevilen yarışması O Ses Türkiye, yılbaşına özel olarak olarak yayımlanacak. Sahne alacak ünlü isimler ise herkesi heyecanlandırdı.
Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu yaptığı O Ses Türkiye, bu sene koronavirüs nedeniyle ekranlara gelemedi. Fakat yılbaşı için özel bir bölüm çekildi. Hadise, Murat Boz, Beyazıt Öztürk gibi isimlerin jüri koltuğunda oturduğu yarışma bu yılın ilk saatlerinde de izleyicileri yalnız bırakmayacak.
O Ses Türkiye'nin jüri üyelerinden Seda Sayan'ın yerine ise yılbaşı programı için Ebru Gündeş'in geldiği konuşuluyor. Konuk isimlerini duyanlar ise program için şimdiden heyecanlanmaya başladı. İşte O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına katılacak bazı ünlü isimler...
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