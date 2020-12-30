O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünde sahne alacak isimler bomba!

Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu yaptığı O Ses Türkiye, bu sene koronavirüs nedeniyle ekranlara gelemedi. Fakat yılbaşı için özel bir bölüm çekildi. Hadise, Murat Boz, Beyazıt Öztürk gibi isimlerin jüri koltuğunda oturduğu yarışma bu yılın ilk saatlerinde de izleyicileri yalnız bırakmayacak.