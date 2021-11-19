O Ses Türkiye final yapacak dendi Acun Ilıcalı ilk kez konuştu Hadise için bakın ne dedi
Tv8’in fenomen yarışması O Ses Türkiye’nin final yapacağı iddiası magazin gündeminde olay olurken Acun Ilıcalı'dan final iddiası ve Hadise açıklaması geldi.
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği O Ses Türkiye programı bu yıl Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Oğuzhan Koç jürileriyle seyirci karşısına çıkmıştı.
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O Ses Türkiye'nin reytinglerde istenilen başarıya ulaşamadığı için final yapacağı iddia edilmişti.
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Hadise’nin O Ses Türkiye’ye veda etmesinin ardından reytinglerde düşüş olduğu konusunda Acun Ilıcalı ilk kez konuştu.
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Ilıcalı bu konuya dair "Saçma bir haber jürimizden mutluyuz. Neden programı bitireyim?" dedi.
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