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O Ses Türkiye final yapacak dendi Acun Ilıcalı ilk kez konuştu Hadise için bakın ne dedi

O Ses Türkiye final yapacak dendi Acun Ilıcalı ilk kez konuştu Hadise için bakın ne dedi

Tv8’in fenomen yarışması O Ses Türkiye’nin final yapacağı iddiası magazin gündeminde olay olurken Acun Ilıcalı'dan final iddiası ve Hadise açıklaması geldi.

O Ses Türkiye final yapacak dendi Acun Ilıcalı ilk kez konuştu Hadise için bakın ne dedi

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği O Ses Türkiye programı bu yıl Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Oğuzhan Koç jürileriyle seyirci karşısına çıkmıştı.

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O Ses Türkiye final yapacak dendi Acun Ilıcalı ilk kez konuştu Hadise için bakın ne dedi

O Ses Türkiye'nin reytinglerde istenilen başarıya ulaşamadığı için final yapacağı iddia edilmişti.

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O Ses Türkiye final yapacak dendi Acun Ilıcalı ilk kez konuştu Hadise için bakın ne dedi

Hadise’nin O Ses Türkiye’ye veda etmesinin ardından reytinglerde düşüş olduğu konusunda Acun Ilıcalı ilk kez konuştu.

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O Ses Türkiye final yapacak dendi Acun Ilıcalı ilk kez konuştu Hadise için bakın ne dedi

Ilıcalı bu konuya dair "Saçma bir haber jürimizden mutluyuz. Neden programı bitireyim?" dedi.

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