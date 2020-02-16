O Ses Türkiye 2020 Şampiyonu belli oldu! İşte şampiyon ve kazandığı ödül
O Ses Türkiye 2020'de canlı yayında final heyecanı yaşandı. O Ses Türkiye şampiyonu ise SMS oylaması sonucunda belli oldu. O Ses Türkiye'de finale kalan 6 yarışmacı 15 Şubat Cumartesi akşamı TV8'den canlı yayınlanan büyük finalde mücadele etti. Peki O Ses Türkiye'de şampiyon kim oldu? İşte O Ses Türkiye 2020 şampiyonu ve finalde yaşananlar.
TV8 ekranlarında Eylül ayından bu yanan devam eden O Ses Türkiye'de 15 Şubat Cumartesi akşamı canlı yayında final heyecanı yaşandı. Acun Ilıcalı'nın sunduğu O Ses Türkiye'nin finalinde Hadise, Beyazıt Öztürk, Seda Sayan ve Murat Boz'un takımlarından 6 yarışmacı mücadele etti. Canlı yayındaki büyük mücadele sonrasında O Ses Türkiye 2020 şampiyonu olan yarışmacı belli oldu.
O Ses Türkiye finalde kimler yarıştı?
Hadise'nin takımından Eyüp Sultan Aylar ve Biran Ceren Dörter, Beyazıt Öztürk'ün takımından Soner Kip ve Uygar Erdoğan, Murat Boz'un takımından Turgut Çıngı ile Seda Sayan'ın takımından Alkan Dalgakıran O Ses Türkiye 2020 finalinde yarışan isimler oldu.
O Ses Türkiye finalde kimler elendi?
Canlı yayındaki ilk turda yarışmacıların performanslarının ardından sms oylaması yapıldı. O Ses Türkiye'de 6. olan ve finalde ilk turda elenen isim ise Hadise'nin takımından Biran Ceren Dörter oldu.
Eyüp Sultan Aylar, Alkan Dalgakıran, Soner Kip, Turgut Çıngı ve Uygar Erdoğan ise bir sonraki turda yeniden sahne aldı. İkinci turdaki oylama sonrasında elenen isim ise Turgut Çıngı oldu.