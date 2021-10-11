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O Ses Almanya'yı Tan Taşçı-Yalan şarkısıyla sallayan Zeynep Avcı'dan Türkiye açıklaması

O Ses Almanya'yı Tan Taşçı-Yalan şarkısıyla sallayan Zeynep Avcı'dan Türkiye açıklaması

“O Ses Almanya”da yarışan ve etkileyici yorumuyla dört jüri üyesinin de tüylerini diken diken eden Türk kızı Zeynep Avcı, "Alman izleyiciyi Türkçe şarkılarla kazanmak istiyorum" dedi.

O Ses Almanya'yı Tan Taşçı-Yalan şarkısıyla sallayan Zeynep Avcı'dan Türkiye açıklaması

“Voice Of Germany”nin (O Ses Almanya) yeni sezon ilk yayınına Tan Taşçı’nın “Yalan” şarkısıyla damga vuran Zeynep Avcı, her iki ülkede de gündem oldu. Hürriyet’e konuşan Avcı, yarışmanın hayatını değiştireceğine inandığını söyledi: “Voice of Germany Almanya’da çok seviliyor. Türkiye’de de çok sevilen bir format. İki ülkeye de hitap edebileceğim.”

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O Ses Almanya'yı Tan Taşçı-Yalan şarkısıyla sallayan Zeynep Avcı'dan Türkiye açıklaması

Almanya'da yaşayan Türk kızı Zeynep Avcı, Tan Taşçı'nın 'Yalan' şarkısını seslendirdiği O Ses Almanya yarışmasında jüriyi darmaduman etti ve güçlü sesiyle stüdyoyu inletti.

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O Ses Almanya'yı Tan Taşçı-Yalan şarkısıyla sallayan Zeynep Avcı'dan Türkiye açıklaması

Avcı, döndürdüğü 4 jürinin tüylerini diken diken etti.

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O Ses Almanya'yı Tan Taşçı-Yalan şarkısıyla sallayan Zeynep Avcı'dan Türkiye açıklaması

Tan Taşçı da tebrik etti

Şarkısını okuduğu Tan Taşçı da sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Avcı'yı tebrik etti. Güçlü sesiyle beğeni toplayan Avcı, 4 jüri üyesini de hızlıca döndürmeyi başardı. 4 jüri üyesinin tüylerini diken diken eden Zeynep Avcı'nın performansı karşısında, 4 başarılı ismin ağızları adeta açık kaldı.

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