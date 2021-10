O Ses Almanya'yı Tan Taşçı-Yalan şarkısıyla sallayan Zeynep Avcı'dan Türkiye açıklaması

“Voice Of Germany”nin (O Ses Almanya) yeni sezon ilk yayınına Tan Taşçı’nın “Yalan” şarkısıyla damga vuran Zeynep Avcı, her iki ülkede de gündem oldu. Hürriyet’e konuşan Avcı, yarışmanın hayatını değiştireceğine inandığını söyledi: “Voice of Germany Almanya’da çok seviliyor. Türkiye’de de çok sevilen bir format. İki ülkeye de hitap edebileceğim.”