O şehit babası hayatını kaybetti! Bakışları yürekleri dağlamıştı
Oğlunun şehit haberini aldığı sıradaki bakışlarıyla hafızalara kazınan baba hayatını kaybetti.
Fırat Kalkanı Operasyonu çerçevesinde Suriye’nin Elbab kentinde 7 yıl önce şehit olan oğlunun şehadet haberi verilirken bakışıyla akıllarda kalıp yürekleri dağlayan baba hayatını kaybetti
Fırat Kalkanı Operasyonu çerçevesinde 8 Şubat 2017 günü Suriye'nin El Bab kentinde DEAŞ saldırısı sonucu 3 aylık evi Uzman Çavuş Gökhan Kılıç şehit oldu.
Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi 2424 Sokak'ta yaşayan ailesine görevli askerler tarafından şehadet haberi verilmişti.
Bu sırada kapıya çıkan baba Mehmet Kılıç’ın oğlunun şehit haberini aldığı sıradaki bakışı akıllarda kazındı.