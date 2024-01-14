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O şehit babası hayatını kaybetti! Bakışları yürekleri dağlamıştı

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O şehit babası hayatını kaybetti! Bakışları yürekleri dağlamıştı

Oğlunun şehit haberini aldığı sıradaki bakışlarıyla hafızalara kazınan baba hayatını kaybetti.

O şehit babası hayatını kaybetti! Bakışları yürekleri dağlamıştı

Fırat Kalkanı Operasyonu çerçevesinde Suriye’nin Elbab kentinde 7 yıl önce şehit olan oğlunun şehadet haberi verilirken bakışıyla akıllarda kalıp yürekleri dağlayan baba hayatını kaybetti

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O şehit babası hayatını kaybetti! Bakışları yürekleri dağlamıştı

Fırat Kalkanı Operasyonu çerçevesinde 8 Şubat 2017 günü Suriye'nin El Bab kentinde DEAŞ saldırısı sonucu 3 aylık evi Uzman Çavuş Gökhan Kılıç şehit oldu.

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O şehit babası hayatını kaybetti! Bakışları yürekleri dağlamıştı

Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi 2424 Sokak'ta yaşayan ailesine görevli askerler tarafından şehadet haberi verilmişti. 

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O şehit babası hayatını kaybetti! Bakışları yürekleri dağlamıştı

Bu sırada kapıya çıkan baba Mehmet Kılıç’ın oğlunun şehit haberini aldığı sıradaki bakışı akıllarda kazındı. 

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