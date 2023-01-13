O şehirde hayat felç oldu! Havaya serpilen sıcak su bile dondu

Uğraş Karataş isimli vatandaş, güneşin dahi üşüdüğü bir şehirde yaşadıklarını söyleyerek, "Gördüğünüz gibi havada su bile donuyor. Eksi 30 derece, araçlar çalışmıyor. Ve şu anda memleket buza döndü" dedi.