O fotoğrafı gören Diva çileden çıktı! Bülent Ersoy'un Hadise ile olan diyaloğu sosyal medyayı salladı!
Şarkılarıyla, güçlü sesiyle, yıllar sonra yenilediği imajıyla adından söz ettiren Bülent Ersoy'un sevilen şarkıcı Hadise ile olan diyaloğu gündeme bomba gibi düştü. Menajer Haluk Şentürk'ün Hadise ile fotoğraf paylaşması üzerine Diva, ünlü şarkıcıyı esprili bir şekilde ikaz ederek "Kendisini düşmanım ilan edebilirim" dedi. İşte haberin detayları...
Güçlü ses tonuyla, yıllar sonra değiştirdiği imajıyla, mücevher takılarıyla hafızalara kazınan Diva lakabıyla tanınan Bülent Ersoy'un sevilen şarkıcı Hadise ile olan diyaloğu sosyal medyaya damga vurdu. Menajer Haluk Şentürk'ün Hadise ile samimi bir şekilde fotoğraf paylaşması üzerine sinirlenen Diva, Hadise iyi bir kızdır diyerek " Kendisini düşmanım ilan edebilirim!" dedi. Ünlü popçudan cevap gecikmedi. Hadise ise tatlı bir dille Divam, sizin düşmanlığınız bile bir ödül. Ama mesajınız alınmıştır" dedi.
Ünlü şarkıcı Hadise'yle pozunu sosyal medyadan paylaşan menajer Haluk Şentürk'e Bülent Ersoy'dan olay bir yorum geldi.
Hadise ile Şentürk'ü yakınlaşmamaları konusunda esprili bir dille ikaz eden Bülent Ersoy, Hadise hakkında, "An itibariyle kendisini düşman ilan edebilirim!" ifadelerini kullandı.
Hadise'den Bülent Ersoy'un yorumuna yanıt gecikmedi. İşte Bülent Ersoy ile Hadise arasında geçen o diyalog...