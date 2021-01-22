O eski 'neşeli' halinden eser kalmadı! İğrenç videoya ceza yağdı suratlar asıldı
KIRKLARELİ'de tepki çeken videonun merkezi hazır döner paketleme firmasına denetimde bulunuldu. Hem işletmeye hem de firmaya ceza kesildi. Haklarında suç duyurusu da yapılan şahısların suratlarının düştüğü görüldü.
Sosyal medya platformu TikTok'ta yapılan paylaşımda, hazır döner paketleyen şahıslardan birinin eti ağzına sürdüğü görülmüştü.
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2 kişinin, maskesiz ve hijyene aykırı şekilde hareketlerde bulunarak çektikleri videoya yorum yağdı.
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Tik Tok uygulamasından paylaşılan görüntülerin tepkilere neden olması üzerine, Tarım ve Orman Bakanlığı devreye girdi.
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Firmaya ve görüntüleri çeken çalışanlara ayrı ayrı ceza uygulandı.
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