O bölgeyi ve tehlikeyi fayı gösterdi! 7.8 belki daha büyük deprem olabilir
Deprem felaketi Antakya'yı da vurmuştu. Depremlerle ilgili konuşan Doç. Dr. Ökmen Sümer, "Ölü Deniz Fay Zonu'nda 7.8 ve belki daha büyük depremlerin olduğunu paleosismolojik veriler ve tarihsel kayıtlardan biliyoruz. Antakya'da bu depremden büyük deprem yaşanabilir. Önlem almalıyız." dedi.
Türkiye'yi kahreden Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde, 7.7. ve 7.6 büyüklüğündeki sarsıntılardan 11 il etkilenmişti. Depremlerden sonra çok sayıda araştırmacı deprem bölgesine gidip inceleme yaptı.
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ökmen Sümer de Jeoloji ve Jeofizik Mühendisliği bölümlerinden öğretim üye ve yardımcılarından oluşan bir ekiple elde ettikleri bulguları raporladı. İşte Sümer'in elde ettiği sonuçlar ve yaptığı uyarılar...
Kahramanmaraş merkezli depremlerin beklediklerinden daha büyük olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Sümer, "Literatürdeki paleosismoloji tabanlı çalışmalara baktığımızda, Doğu Anadolu Fay Zonu'nda 350 ila 500 yılda bir deprem tekrarlama periyodu olduğunu biliyoruz. İlk büyük depremde kırılan parçalarda görülen en son büyük deprem 1114 depremi.
Bu veriler değerlendirildiğinde gerçekleşmesi gereken deprem 300 ila 400 yıl gecikti. Bu gecikme bölgedeki fay parçalarının üzerindeki gerilimi arttırdı dolayısıyla, 7.4 olarak hesapladığımız parça Türkoğlu-Pazarcık, Erkenek ve Amanos segmentlerini de içerecek şekilde kırılarak 7.7 büyüklüğünde deprem yarattı. Doğu Anadolu Fay Zonu'nun ilgili segmentlerine komşu daha kuzeydoğudaki parçalarında bir yamulma birikim olmadığı için, gerilim zaten hassas bir konumda bulunan yaklaşık doğu- batı uzanımlı Çardak ve Sürgü fayları üzerinden ilerledi. Buranın da kırılmasıyla ikinci büyük deprem gerçekleşti" dedi.