'O anı yaşayınca çok korkuyorsun' diyen Hakan Ural itiraf etti: Bugün kimse parayla alamaz
Kanal D'de Neler Oluyor Hayatta programını sunan Hakan Gence, Hürriyet'ten Hakan Gence'ye çarpıcı açıklamalarda bulundu.
16 yaşından beri tanınıyorsun. Büyük şöhret yaşadın. Zor muydu?
Olmaz mı...
Neler yaşadın?
Çocuk yaştaydım, ne yaşadığımı bilmiyordum ki, gelişine yaşıyordum. Bir de insan bir sorunla mücadele ederken aslında neyle uğraştığının pek farkına varmıyor. Geçmişe bakıp “Ben neler yaşamışım” diyorsun. Şu anda şöhreti yaşayan oyuncu arkadaşlara da “Şükredin, şikâyet etmeyin” diyorum.
Neden?
Biz, çocuklarımıza kadar fütursuzca Haber yapıldık. Ana haber bülteni bizimle açılırdı. 23 yaşındaydım, çöpüm karıştırılır, “Dün gece bunu yemiş” diye haber olurdu. Bizlerin özel yaşamı yoktu. O kadar baskıyı Harvard mezunu bir adama yapsan, 24 saatini çeksen, 152 hata bulursun. Biz o kapasitesizlikle, genç yaşta bunlara maruz kaldık. Korkunç önyargılarla karşılaşıp bunları taşımak zorunda bırakıldık.
Çok bedel ödedin mi?
Sen ne diyorsun? Ben ilkokul mezunuyum, orta 2 terkim. Bende eğitim yok, ana yok, baba yok... Ne gibi vasfımla bu kadar badireden sonra var olmuş olabilirim? Cenabı Allahım sayesinde. Başka bir izahı yok.
Hayat okulundan mezunsun...
Ben demedim ki anneannem beni büyütsün, 14 yaşında çalışayım, 19’da evlenip 23’te baba olayım, boşanıp ikinci evliliğimi yapayım... Hayat bunları getirdi. Ve bu hayatı kılcal damarlarımda hissedercesine yaşadım ben. Hiçbir zaman da şikâyetçi değilim. Onlar yaşanmasa belki ben olmazdım.