'O anı yaşayınca çok korkuyorsun' diyen Hakan Ural itiraf etti: Bugün kimse parayla alamaz

Hayat okulundan mezunsun...

Ben demedim ki anneannem beni büyütsün, 14 yaşında çalışayım, 19’da evlenip 23’te baba olayım, boşanıp ikinci evliliğimi yapayım... Hayat bunları getirdi. Ve bu hayatı kılcal damarlarımda hissedercesine yaşadım ben. Hiçbir zaman da şikâyetçi değilim. Onlar yaşanmasa belki ben olmazdım.