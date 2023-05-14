NY Times muhabiri duyurdu! AK Parti İl Başkanlığında: Hava gergin, vatandaşların bekleyişi sürüyor!
Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından vatandaşlar AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önüne geldi. Vatandaşların dualarla ve ellerinde bayraklarla sonuçları beklediği görüldü. Öte yandan ABD gazetelerinden New York Times, internet sitesi üzerinden seçim gecesini canlı olarak aktarıyor Gazetenin Türkiye muhabiri, AK Parti'nin İstanbul’daki merkezinden haber geçerek son durumla ilgili dikkat çekici yorumlarda bulundu.
Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından vatandaşlar AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önüne geldi.
Bazı vatandaşların ellerinde Türk bayrakları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafının olduğu bayraklarla beklerken bazılarının da dua ettikleri görüldü.
Vatandaşlar kurulan ekranlardan seçim sonuçlarını takip ederken, bazılarının da gelişmeleri cep telefonlarından takip ettiği dikkat çekti.
ABD’nin saygın gazetelerinden New York Times, internet sitesi üzerinden seçim gecesini canlı olarak aktarmaya devam ediyor. Gazetenin Türkiye muhabiri, AK Parti’nin İstanbul’daki merkezinden haber geçerek AK Parti içerisindeki durumla ilgili dikkat çekici yorumlarda bulundu.