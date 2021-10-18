Nusret'e tazminat şoku! Bahşişi kestiği çalışanlarına 230 bin dolar ödeyecek!
Eski çalışanlarının bahşişine 'el koyan' Nusret, 230 bin dolar ödeyecek!
Dünya kamuoyunda 'Salt Bae' olarak da bilinen ünlü şef Nusret Gökçe, İngiltere'nin başkenti Londra'da açtığı Nusr-Et isimli restoranındaki yüksek fiyatlar nedeniyle eleştiriliyordu. Ünlü işletmeci Nusret Gökçe, eski çalışanları tarafından açılan davayı kaybetti. Gökçe, eski çalışanlarına 230 bin dolar (2 milyon 136 bin TL) ödeyecek.
'Bahşişe el koydu' iddiası
İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre, eski çalışanlarının Nusret’i ‘bahşişlerine el koymak’la suçladığını bu duruma itiraz ettiklerinde ise kovulduklarını aktardı.
İddialara göre, Nusret, toplanan bahşiş miktarını çalışanlarına açıklamazken, bu paraları da kendi alıyordu.
Nusret’e, 2019 yılında Manhattan’daki restoranında görevli dört eski çalışanı tarafından dava açılmıştı.