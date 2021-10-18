Nusret'e tazminat şoku! Bahşişi kestiği çalışanlarına 230 bin dolar ödeyecek!

Dünya kamuoyunda 'Salt Bae' olarak da bilinen ünlü şef Nusret Gökçe, İngiltere'nin başkenti Londra'da açtığı Nusr-Et isimli restoranındaki yüksek fiyatlar nedeniyle eleştiriliyordu. Ünlü işletmeci Nusret Gökçe, eski çalışanları tarafından açılan davayı kaybetti. Gökçe, eski çalışanlarına 230 bin dolar (2 milyon 136 bin TL) ödeyecek.



