Nusret sözünü tuttu rekora koştu!

Nusret, sosyal medya hesabından sınırsız et olacağını söyleyerek 5-18 yaş arası çocukları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle tüm Nusr-Et Restoranlarına davet etti. Çağrısı karşılık bulan Nusret, 47 bin 578 çocukla rekora koştu.