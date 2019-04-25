Nusret sözünü tuttu rekora koştu!

Nusret sözünü tuttu rekora koştu!

Nusr-Et Restoranlarının sahibi dünyaca ünlü şef Nusret Gökçe, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında 5-18 yaş arası tüm çocuklara sınırsız hizmet sözünü verdi ve rekor kırdı.

Nusret sözünü tuttu rekora koştu! - Sayfa 1

Nusret, sosyal medya hesabından sınırsız et olacağını söyleyerek 5-18 yaş arası çocukları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle tüm Nusr-Et Restoranlarına davet etti. Çağrısı karşılık bulan Nusret, 47 bin 578 çocukla rekora koştu.

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Nusret sözünü tuttu rekora koştu! - Sayfa 2

Özel günlere ayrı bir önem veren ünlü şef Nusret Gökçe, Instagram hesabından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 5-18 yaş arası tüm çocukları Nusr-Et restoranlarına beklediğini, sınırsız hizmet olacağının sözünü verdi. Sosyal medyadaki çağrısı sonrası 23 Nisan'da çocuklar Nusr-Et'e akın etti. 

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Nusret sözünü tuttu rekora koştu! - Sayfa 3

Binlerce kişi akın etti

47 bin 578 çocuğa ücretsiz hizmet vererek rekor kırdı. Gün boyu çocuklarla zaman geçiren Nusret, o anları sosyal medya hesabından da paylaştı. Çocukların ise Gökçe'ye ilgisi büyüktü.

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Nusret sözünü tuttu rekora koştu! - Sayfa 4
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