Nusret Gökçe'nin restorantında ilginç evlilik teklifi! Kaburganın üzerinde tektaş

Genç adam, sevgilisi için aldığı tek taşı etin üstüne koydurdu ve servisi Nusret yaptı. Nusret, etin üzerindeki yüzüğü bıçak yardımıyla gence uzattı. Evlilik teklifinden habersiz olan genç kadın ise o anları kayda aldı. Yüzüğün kendisine alındığını öğrenen kadın, şaşkınlıktan ne yapacağını bilemedi.