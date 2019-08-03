Nusret Gökçe'nin restorantında ilginç evlilik teklifi! Kaburganın üzerinde tektaş
Nusret Gökçe'nin Yunanistan'ın Mikonos Adası'nda açtığı yeni restorantında ilginç evlilik teklifi şovu herkesi şaşırttı. Evlilik teklifine dahil olan Gökçe, tektaşı servis ettiği kaburganın üzerine koydu.
Sosyetik kasap Nusret Gökçe'nin Yunanistan'ın Mikonos Adası'nda açtığı son restorantında bir genç, kız arkadaşına evlilik teklifi etmek isteyince ortaya ilginç görüntüler çıktı. Evlilik teklifini bir şova dönüştüren Nusret Gökçe, kaburganın üzerinde tektaş servisi yaptı.
Genç adam, sevgilisi için aldığı tek taşı etin üstüne koydurdu ve servisi Nusret yaptı. Nusret, etin üzerindeki yüzüğü bıçak yardımıyla gence uzattı. Evlilik teklifinden habersiz olan genç kadın ise o anları kayda aldı. Yüzüğün kendisine alındığını öğrenen kadın, şaşkınlıktan ne yapacağını bilemedi.
Teklif karşısında mutlu olan genç kadın, "Evet" dedikten sonra sevgilisini öpücüklere boğdu. Çiftin mutluluğunu paylaşan Nusret ise servis etmek için dilimlediği etleri çifte yedirdi. Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan Gökçe ise bu anları Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.