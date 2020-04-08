Nusret Gökçe paket servise başladı fiyatlar ağızları açık bıraktı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok kişi eve kapandı ve zaruri olmadıkça dışarı çıkmıyor. Bu durumda ünlü sosyete kasabı Nusret Gökçe, çareyi paket serviste buldu. Gökçe, İstanbul ve Ankara'da bir yemek siparişi sitesi üzerinden paket servise başladı.