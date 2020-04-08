Nusret Gökçe paket servise başladı fiyatlar ağızları açık bıraktı
Sosyete kasabı Nusret Gökçe, koronavirüs salgını nedeniyle paket servise başladı. Nusret'in fiyat listesi ise görenleri şoke edince sosyal medyada büyük yankı uyandı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok kişi eve kapandı ve zaruri olmadıkça dışarı çıkmıyor. Bu durumda ünlü sosyete kasabı Nusret Gökçe, çareyi paket serviste buldu. Gökçe, İstanbul ve Ankara'da bir yemek siparişi sitesi üzerinden paket servise başladı.
114
Kuzu kafes için 600 TL'den antrikot içinse 950 TL'den sipariş alan Nusret Gökçe'nin yemeklerin paket fiyatları sosyal medyanın diline düştü.
214
Birçok kişi fiyatları yüksek bulurken, ünlü işletmeciye zor dönemlerden geçtiğimiz bugünlerde indirim yapması çağrısında bulundu.
314
Öte yandan yaşamını ABD'de sürdüren Dr. Mehmet Öz, ünlü işletmecinin Instagram hesabına konuk olmuştu. Dr. Öz, Gökçe'nin "Evde kalan insanların iştahındaki artış için önerileriniz nedir?" sorusuna, şu cevabı vermişti:
414