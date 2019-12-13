Nusret Gökçe duvardaki muza inat duvardaki pirzolasına 7,2 milyar TL fiyat biçti!
Nusret Gökçe, talyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın duvara bantlanmış muz isimli çalışmasını 120 bin dolara satılınca duvara bantladığı pirzola için 7,2 milyar TL istedi.
Değişik sunumlarıyla her zaman dikkatleri üzerine çeken sosyetik kasap Nusret Gökçe, Amerika'da son günlerde en çok konuşulan sanat eserine gönderme yaptı. Nusret, duvara bantlanmış eserine karşılık duvara pirzola bağlayarak istediği fiyatla dudak uçuklattı.
Amerika'nın Miami şehrinde düzenlenen Art Basel Sanat Festivali'nde adece "duvara bantlanmış bir muzdan" oluşan sanat eserine 120 bin dolara alıcı çıktı. İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan tarafından yapılan post-modern eser, Miami'deki bir süpermarketten alınan bir adet muz ve 15 santim uzunluğunda bir koli bandından oluşuyor.
Bu duruma takılan Nusret Gökçe de ilginç sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini ekleyerek yine ağızları açık bıraktı.
osyal medya hesabını aktif olarak kullanan Gökçe, İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın duvara bantlanmış muz isimli eserini 120 bin dolara satışa çıkarmasına karşılık bir hamle yaptı.