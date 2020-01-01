Nusret Gökçe 2020 yılına dua ederek girdi! Sosyal medyadan binlerce beğeni yağdı
Sosyetik kasap olarak fenomen olan Nusret Gökçe yeni yıla camide dua ederek girdi. Nusret'in sosyal medyada paylaştığı poza binlerce beğeni yağdı.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden olan Nusret Gökçe 2020 yılına Dubai'de camide dua ederek girdi. Sosyetik kasap Nusret'in bu anlara ait paylaşımına takipçilerinden beğeni yağdı.
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Dua edilirken çekildiği fotoğrafı fanlarının beğenisine sunan ünlü kasap Nusret, #saltbea ve #saltselfie etiketleriyle takipçilerinin beğenisine sundu. Nusret Gökçe'nin paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.
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36 yaşındaki sosyetik kasap Nusret Gökçe'nin İstanbul'da 6 olmak üzere Ankara, Bodrum, Muğla, Dubai, Abu Dhabi, Doha, Miami, New York ve Mykonos'da şubeleri bulunuyor.
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Nusret Gökçe'nin aynı zamanda İstanbul Maçka'da da bir oteli bulunuyor.
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