Nusret Cannes Film Festivali'nde fırtına gibi esti kolye ve ayakkabısı olay
Nusret Gökçe, 72. Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısında yürüyen isimler arasında yerini aldı.
72. Cannes Film Festivali kapsamında Il traditore (The Traitor) filminin gösterimi yapıldı. Gösterime Türkiye'den sürpriz bir isim katıldı.
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Saltbae hareketiyle (Tuzlama) fenomen haline gelen Nusret Gökçe, Cannes'daydı. Saltbae hareketiyle hareketiyle bir kez daha kırmızı halıda poz veren Nusret, ilgi odağı oldu.
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Nusret'in ayakkabıları ve kolye tercihi dikkat çekti.
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İşte Nusret Gökçe'nin kırmızı halı görünümü...
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