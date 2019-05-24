Nusret Cannes Film Festivali'nde fırtına gibi esti kolye ve ayakkabısı olay

Nusret Cannes Film Festivali'nde fırtına gibi esti kolye ve ayakkabısı olay

Nusret Gökçe, 72. Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısında yürüyen isimler arasında yerini aldı.

Nusret Cannes Film Festivali'nde fırtına gibi esti kolye ve ayakkabısı olay - Sayfa 1

72. Cannes Film Festivali kapsamında Il traditore (The Traitor) filminin gösterimi yapıldı. Gösterime Türkiye'den sürpriz bir isim katıldı.

19
Nusret Cannes Film Festivali'nde fırtına gibi esti kolye ve ayakkabısı olay - Sayfa 2

Saltbae hareketiyle (Tuzlama) fenomen haline gelen Nusret Gökçe, Cannes'daydı. Saltbae hareketiyle hareketiyle bir kez daha kırmızı halıda poz veren Nusret, ilgi odağı oldu.

29
Nusret Cannes Film Festivali'nde fırtına gibi esti kolye ve ayakkabısı olay - Sayfa 3

Nusret'in ayakkabıları ve kolye tercihi dikkat çekti.

39
Nusret Cannes Film Festivali'nde fırtına gibi esti kolye ve ayakkabısı olay - Sayfa 4

İşte Nusret Gökçe'nin kırmızı halı görünümü...

49