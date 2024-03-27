Nusr-et'e yapılan motosikletli saldırının arkasından Barış Boyun çıktı!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Mahzen-22 operasyonuyla silahlı saldırıya ilişkin detayları ve gelişmeleri duyurdu. Yurt dışında firari olan organize suç örgütü elebaşı Barış Boyun'un talimatıyla çete üyelerinin İstanbul'daki 'Nusr-et' dükkanına saldırdığın ortaya çıktı.
Yurt dışında firari bulunan organize suç örgüt elebaşı Barış Boyun geçtiğimiz günlerde Tekirdağ'da suikast talimatıyla gündeme gelmişti. Son olarak Beşiktaş'taki Nusr-et dükkanına silahlı saldırının arkasından da çete lideri çıktı.
Yurt dışında firari olarak bulunan elebaşı Barış Boyun, Volkan Reçber'in elebaşılığını yaptığı suç örgütüne Nusr-et'e silahlı saldırı talimatı verdi. Bunun üzerine Beşiktaş'taki dükkana motosikletli 2 kişi saldırı düzenledi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Mahzen-22 operasyonuna ilişkin "Operasyonda silahlı saldırı eylemini gerçekleştiren organize suç örgütü üyesi 5 şüpheli yakalandı" açıklamasında bulundu.
Operasyonda ayrıca 4 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek, çelik yelek ve kar maskesine el konuldu.