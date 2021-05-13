Nurseli İdiz'den alkol itirafı! Bipolar bozukluğu tedavisi de görmüş
Armağan Çağlayan'ın Dur Bi' Dinle programına Nurseli İdiz katıldı. Zor zamanlar geçirdiğini ifade eden İdiz, birçok anısını anlattı.
Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan Dur Bi Dinle programına konuk olan Nurseli İdiz, hayatına dair bilinmeyen pek çok anısını anlattı. Yıllardır bipolar bozukluğu tedavisi gördüğünü açıklayan İdiz, şimdilerde sağlığının çok iyi olduğunu söyledi. İdiz, hayatına dair ise şu açıklamaları yaptı:
Boğaziçi'ni kazandım: Lise 1'de 'Midas'ın Kulakları' oyununda 1,5-2 dakikalık bir rolüm vardı. Berberin karısı rolündeydim. Deli bir kadın. Çok etkilendiler ve bana 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü verdiler. 14 yaşında karar verdim konservatuara gitmeye. Burada Yıldız Kenter'in devlet konservatuarı vardı. Zuhal Olcay ile Derya Baykal da benden 4 yaş büyüktü. Onların TRT 1'de dizilerini gördüm. Çok hayran oldum.
'Ben de Ankara Devlet Konservatuarına gideceğim' dedim. Liseyi bitirince Boğaziçi Üniversitesini kazandım. O zaman benim bölümüme (ekonomi) 450 puan ile giriliyordu. Ben 525 puan aldım normal düz liseden ve konservatuara gittim... Boğaziçi'nde okusam ne olurdu bilmiyorum. Birkaç bankayı ben krizlerden önce batırırdım.
Dedem ve amcam yemek yerken öldü: Hep balıketliydim. Bizim aile çok kilolu. Biz Rumeliliyiz, çok iyi yemek yaparız, çok yeriz. Benim dedem, amcam falan hep yemek yerken öldüler. Dedem hanım göbeği yerken tatlı tabağının içine düştü, yemin ediyorum. Amcam rahmetli de şeker hastasıydı, dondurma yiyor o gece onu da kaybettik. Yemek dışında bir ölüm sebebi yok bizde. Ailenin en incesi benim.