Nursel Köse'nin vergi kaçırma suçunda 5 yıla kadar hapsi istendi
Sahte fatura düzenleyip vergi kaçırdığı suçlamasından beraat eden Nursel Köse için Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın itirazı üzerine karar bozuldu. Yargılanması yeniden başladı.
Avlu dizisinde gösterdiği performans ile herkesin takdirini kazanan ünlü oyuncu Nursel Köse'nin başı yeniden derde girdi. Ortağı olduğu SNB isimli şirkette sahte faturalar düzenleyip vergi kaçırdığı gerekçesiyle mahkemelik oldu.
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Beşiktaş Vergi Müdürlüğü müfettişleri, 2010 yılı Nisan ve Aralık aylarında SNB Reklam isimli şirketi denetledi. Denetimde, Köse'nin 2010'da muhtelif firmalar tarafından düzenlenen sahte faturaları kullanıp, gider hesaplarına kaydedip vergi ödemelerinde usulsüzlük yaptırdığı tespit edildi. Sahte faturaların asıllarına el konularak, durum İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbar edildi.
Sabah'ın haberine göre, İstanbul Kaçakçılık Soruşturma Bürosu tarafından düzenlenen iddianamede, Köse'nin Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçundan 3 yıldan 5 yıla kadar hapsi istendi.
Köse, geçtiğimiz yıllarda Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamalarda delil yetersizliğinden beraat etti. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca yapılan itiraz sonrası dosyada eksik inceleme yapıldığı gerekçesiyle beraat kararı bozuldu.