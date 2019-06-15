Nursel Ergin'in Rıdvan Dilmen anısı: Sizin kucağınıza oturmuştum ve...

Nursel Ergin'in Rıdvan Dilmen anısı: Sizin kucağınıza oturmuştum ve...

Geçtiğimiz ay başlayan 'Fener Ol' kampanyası kapsamında Fenerbahçe için bağış toplamak için gerçekleştirilen canlı yayına, sunucu Nursel Ergin'in Rıdvan Dilmen anısı damga vurdu.

Nursel Ergin'in Rıdvan Dilmen anısı: Sizin kucağınıza oturmuştum ve... - Sayfa 1

Fener Ol' kampanyası kapsamında Fenerbahçe için bağış toplamak için gerçekleştirilen canlı yayına, sunucu Nursel Ergin'in Rıdvan Dilmen anısı damga vurdu.

113
Nursel Ergin'in Rıdvan Dilmen anısı: Sizin kucağınıza oturmuştum ve... - Sayfa 2

WinWin organizasyonları adı altında gerçekleştirilen canlı yayınlarda taraftarlar kulübe bağış yaparak destek olurken, program içerisinde Nursel Ergin'in anlattığı, bir anı gülüşmelere yol açtı.

213
Nursel Ergin'in Rıdvan Dilmen anısı: Sizin kucağınıza oturmuştum ve... - Sayfa 3

İlk kez uçağa binişini anlatan Ergin, yaptıkları geziye Dilmen'in de katıldığını bu gezide Ergin'in Dilmen'in kucağında seyahat ettiğini anlatması, stüdyoda gülüşmelere neden oldu.

313
Nursel Ergin'in Rıdvan Dilmen anısı: Sizin kucağınıza oturmuştum ve... - Sayfa 4

Ergin "Bilmiyorum hatırlar mısınız, ilk kez uçağa sizinle bindim. Bize İstanbul turu attırmışlardı uçağa bindirip. Sizi uçağa bindireceğiz demişlerdi. Ben sizin kucağınıza oturmuştum" dedi. Ergin'in anısına Dilmen "Enteresan" cevabını verdi.

İşte o enteresan anı

413