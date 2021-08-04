Nuri Alço 'gazoza ilaç atan kötü adam' kariyerinin nasıl başladığını anlattı
Yeşilçam sinemasının 'genç kızların ilacına gazoz atarak kötü yola düşüren' imajıyla ünlenen ünlü oyuncusu Nuri Alço, kariyerinin 'kötü adam' kurgusu üzerinden nasıl ielrlediğinin hikayesini anlattı.
Yeşilçam’ın efsane ismi Nuri Alço, canlandırdığı kötü adam karakterleriyle adını tüm Türkiye’ye duyurdu. Replikleri slogan haline geldi. Kötü adam rolüne rağmen milyonlarca kişi tarafından sevilen bir isim oldu. Usta oyuncu Nuri Alço, Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan 'Dur Bi Dinle' programına konuk oldu. Kariyer yolculuğunu anlatan usta oyuncu, 'kazandığım paranın yüzde 70'ini film için harcıyordum. Yeşilçam'da rol alıp bugün çok zor durumda olan insanlar var' dedi.
İlk işi bankacılık!
1951 yılında Eskişehir doğumlu olan Alço, kariyer yolculuğunu anlattı.
“İlk işim bankacılıktı. Eskişehir Bankası’nda çalıştım iki sene, daha sonra ilaç mümesilliği yaptım. Çok zor işti ama firma satış elemanı olarak fiziği güzel insanları seçiyordu iki sene kadar bu işi yaptım. Daha sonra fotomodellik ve sinema oldu.”
Kariyerine İstanbul’da devam etmek isteyen Alço ilk evliliğini de kendisinden 18 yaş büyük Sevinç Gülle ile yaptı. ‘Sevinç Hanım ile Çırağan’da tanışmıştım. Evlendik…’
Türker İnanoğlu: Senin nasıl bir oyuncu olduğunu biliyorum
İlk başrolünü Türker İnanoğlu’ndan alan Alço, ‘Senin nasıl bir oyuncu olduğunu biliyorum, onun için senaryoya gerek yok.’ dedi.