Nurgül Yeşilçay'ın son hali 'yok artık' dedirtti! Mayolu pozlarıyla ortalığı sallamıştı
Show TV'de kısa sürede final yapan Gülperi dizisinin ardından yeni bir sinema filmi için hazırlıklara geçen Nurgül Yeşilçay, canlandıracağı karakteri sosyal medya hesabından paylaştı.
Son olarak gittiği tatilden mayolu pozlarını paylaşarak magazin basınında sıkça gündeme gelen Nurgül Yeşilçay, bu sefer bambaşka bir paylaşım yaptı. Ünlü oyuncu, 'Mahalleden Arkadaşlar' adlı yeni filmi için tanınmaz hale geldi.
Filmdeki İlknur karakteriyle izleyiciyi güldürmeyi amaçlayan Nurgül Yeşilçay, rolü gereği Anadolu kadını imajına büründü. Yeşilçay'a yuvarlak hatlara sahip görünmesi için şişmanlatma aparatları takıldı ve 90'lı yılların modası olan perma saç yapıldı.
Yeşilçay'ın Instagram hesabından paylaştığı yeni imajı bir hayranı tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Paylaştığı mayolu pozlarının aksine Yeşilçay, yeni filmi için heyecanlandırmayı başardı.
Dizi olmayacak: Öte yandan Instagram hesabından kendisine gelen soruları da yanıtlayan Yeşilçay, bu sene bir dizi projesinin olmayacağını belirterek sevenlerini üzmüştü.