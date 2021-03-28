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Nurgül Yeşilçay'ın 45. yaş pozu sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu

Nurgül Yeşilçay'ın 45. yaş pozu sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu

Hafta başından beri doğum günüyle ilgili paylaşımlar yapan başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay, 45. yaşına özel verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı.

Nurgül Yeşilçay'ın 45. yaş pozu sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu

Güzelliği ve düzgün fiziğiyle yıllara meydan okuyan güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay, 45. yaşına girdi. Ünlü oyuncu hafta başından beri doğum günüyle ilgili Instagram hesabından paylaşımlar yapıyor. 

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Nurgül Yeşilçay'ın 45. yaş pozu sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu

Fox Tv’de yayınlanan Kefaret adlı dizide rol alan Nurgün Yeşilçay, yeni paylaştığı fotoğrafını “Günaydın 45” notunu düşerek takipçilerinin beğenisine sundu.

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Nurgül Yeşilçay'ın 45. yaş pozu sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu

Yeşilçay'ın bu paylaşımı hayranlarından binlerce beğeni alırken Arzum Onan, Ece Sükan gibi isimler de fotoğrafa yorum yaptı.

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Nurgül Yeşilçay'ın 45. yaş pozu sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu

Nurgül Yeşilçay, 1998 yılında yayınlanan İkinci Bahar dizisiyle hayatımıza girmesinin üzerinden 23 yıl geçti. Bu süre içinde bir de anne olan Yeşilçay’ın güzelliğinden hiçbir şey kaybetmiyor.

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