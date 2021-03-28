Nurgül Yeşilçay'ın 45. yaş pozu sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu
Hafta başından beri doğum günüyle ilgili paylaşımlar yapan başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay, 45. yaşına özel verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı.
Güzelliği ve düzgün fiziğiyle yıllara meydan okuyan güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay, 45. yaşına girdi. Ünlü oyuncu hafta başından beri doğum günüyle ilgili Instagram hesabından paylaşımlar yapıyor.
Fox Tv’de yayınlanan Kefaret adlı dizide rol alan Nurgün Yeşilçay, yeni paylaştığı fotoğrafını “Günaydın 45” notunu düşerek takipçilerinin beğenisine sundu.
Yeşilçay'ın bu paylaşımı hayranlarından binlerce beğeni alırken Arzum Onan, Ece Sükan gibi isimler de fotoğrafa yorum yaptı.
Nurgül Yeşilçay, 1998 yılında yayınlanan İkinci Bahar dizisiyle hayatımıza girmesinin üzerinden 23 yıl geçti. Bu süre içinde bir de anne olan Yeşilçay’ın güzelliğinden hiçbir şey kaybetmiyor.