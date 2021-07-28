Nurgül Yeşilçay'dan ilginç evlilik açıklaması: Üşeniyoruz!
Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay yapımcı sevgilisi Necati Kocabay ile evlenip evlenmeyeceklerine ilişkin sorulara, "Vallahi evlenmek için vakit bulamıyoruz. Bir de doğruyu söylemek gerekirse biz evlilik için çok üşeniyoruz ya! Arkadaşlarımızın da diline düştük. Onlar, 'Organize edip, sizi çağıracağız.' diyorlar." diye yanıt verdi.
Yapımcı Necati Kocabay ile aşk yaşayan Nurgül Yeşilçay, muhabirlerin 'evlilik' sorularına yanıt verdi. Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Nurgül Yeşilçay, önceki akşam sevgilisi Necati Kocabay ve oğlu Osman Nejat Özer'in de aralarında bulunduğu kalabalık bir arkadaş grubuyla birlikte Bebek'teki bir otelde yemekteydi.
Oğlunun çok önemli bir sanat okulunu kazandığını ve onun için kutlama yemeğine çıktıklarını ifade eden Yeşilçay, gazetecilerle sohbet etti.
Necati Kocabay ile uzun süredir birliktelikleri devam eden Nurgül Yeşilçay, muhabirlerin 'evlilik' ile ilgili sorularına yanıt verdi.
'Organize edip, sizi çağıracağız'
45 yaşındaki ünlü oyuncu, "Vallahi evlenmek için vakit bulamıyoruz. Bir de doğruyu söylemek gerekirse biz evlilik için çok üşeniyoruz ya! Arkadaşlarımızın da diline düştük. Onlar, 'Organize edip, sizi çağıracağız.' diyorlar. Siz düşünün gerisini artık." dedi.