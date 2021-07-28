Nurgül Yeşilçay'dan ilginç evlilik açıklaması: Üşeniyoruz!

'Organize edip, sizi çağıracağız'

45 yaşındaki ünlü oyuncu, "Vallahi evlenmek için vakit bulamıyoruz. Bir de doğruyu söylemek gerekirse biz evlilik için çok üşeniyoruz ya! Arkadaşlarımızın da diline düştük. Onlar, 'Organize edip, sizi çağıracağız.' diyorlar. Siz düşünün gerisini artık." dedi.