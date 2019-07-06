Nurgül Yeşilçay'da o akıma oklava ile uydu! Sosyal medya sallandı

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, kısa sürede ünlü isimler arasında hızla yayılan 'döner tekme ile şişe kapağı açma akımı'na katıldı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Nurgül Yeşilçay, paylaştığı video ile hem güldürdü hem de popüler gündemi ne kadar yakından takip ettiğini göstermiş oldu.