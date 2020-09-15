Nurgül Yeşilçay sarı elbiseli dekolteli pozuyla nefesleri kesti! Fiziği görenleri büyüledi
Genç görüntüsüyle görenleri büyüleyen 44 yaşındaki oyuncu Nurgül Yeşilçay sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla görenleri büyüledi.
Bir süredir ekranlardan uzak olan güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay, yeni bir projeyle ekrana dönmeye hazırlanıyor. Dizi çekimlerinde Yeşilçay'ı sevgilisi yalnız bırakmadı.
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2 milyonu aşkın takipçisi bulunan Nurgül Yeşilçay karantina döneminde sosyal medya paylaşımlarına ağırlık vermişti.
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Birbirinden cesur pozlarını takipçileriyle paylaşan Yeşilçay'ın düzgün fiziği dikkatlerden kaçmıyor.
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Yeşilçay son olarak sarı elbiseli ve dekolteli pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.
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