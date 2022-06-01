Nurgül Yeşilçay o dergiye fena kafayı taktı! Testosterondan okunmuyor…

Kafa’da kadınlar çalışmıyor, Kafa’yı zaten kadınlar yapıyor. Ve regl izni bizim için çok önemli bir haktı, bu hakkı alıp, bunun duyurusunu gururla yaptığımız bir metnin altına yazdığınız yorumu üzülerek okuduk. Sanırım derginin kapağında yazan o ayki yazar isimlerini kadın/erkek diye sayarak bu yorumu yaptınız. Başta da ifade ettiğim gibi biz 'eşitlik' meselesi için özel dosyalarımızla, kapaklarımızla yazan/ çizen isimlerin cinsiyet sayısından daha fazlası için uğraşan bir grubuz. Bir gün sizi de bu yolda yanımızda görmek dileğiyle... Sevgiler."