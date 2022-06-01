Nurgül Yeşilçay o dergiye fena kafayı taktı! Testosterondan okunmuyor…
Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, iki günlük regl izni planını gerçekleştirdiklerini duyuran aylık edebiyat dergisi KAFA'yı, sosyal Twitter hesabı üzerinden eleştirerek, "testosterondan okunmuyor" dedi. Başka bir Twitter kullanıcısının yayın yönetmeninin kadın olduğunu belirtmesi üzerine Yeşilçay, "Aaaa çok şaşırdım gerçekten, dergi testereron kokusundan okunmuyor! Teşekkürler! Hayırlısı ayrıca." şeklinde eleştirili bir cevap verdi.
KAFA Grup sosyal medyadan bünyesinde faaliyet gösteren KAFA Dergisi, KAFA Radyo, #tarih Dergi regl döneminde fiziksel ağrı yaşayan bütün kadın çalışanlarına talep etmeleri halinde kullanabilecekleri 2 günlük izin vereceklerini duyurdu.
Oyuncu Nurgül Yeşilçay ise, “Dergide çalışan kadın var mı ki?” yanıtını yazdı. Başka bir Twitter kullanıcısı, derginin yayın yönetmeninin Ayça Derin Karabulut olduğunu belirtti. Yeşilçay, "Aaaa çok şaşırdım gerçekten, dergi testereron kokusundan okunmuyor! Teşekkürler! Hayırlısı ayrıca." eleştirisinde bulundu.
Kafa’da kadınlar çalışmıyor, Kafa’yı zaten kadınlar yapıyor. Ve regl izni bizim için çok önemli bir haktı, bu hakkı alıp, bunun duyurusunu gururla yaptığımız bir metnin altına yazdığınız yorumu üzülerek okuduk. Sanırım derginin kapağında yazan o ayki yazar isimlerini kadın/erkek diye sayarak bu yorumu yaptınız. Başta da ifade ettiğim gibi biz 'eşitlik' meselesi için özel dosyalarımızla, kapaklarımızla yazan/ çizen isimlerin cinsiyet sayısından daha fazlası için uğraşan bir grubuz. Bir gün sizi de bu yolda yanımızda görmek dileğiyle... Sevgiler."
"Nurgül Hanım merhaba, Kafa Dergisi'nde kadın çalışıyor mu diye sormuşsunuz. Eşitlik meselesi sadece sayılardan ibaret değil ama madem sormuşsunuz derginin kurulduğundan beri genel yayın yönetmenliğini yapan bir kadın olarak gururla yanıtlayayım: 5 editörümüz var 4'ü kadın. Sosyal medya yöneticimiz kadın, reklam direktörümüz kadın, 2 asistanımız var ikisi de kadın! Ve bu öyle sembolik rakamlardan ibaret de değil; bütün yönetim kadrolarında varız, inisiyatif sahibi, karar merciyiz.