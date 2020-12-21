Nurgül Yeşilçay anlattı! 'Adamın karısı bana küfürler yağdırdı'

Mert Fırat ile beraber Kefaret dizisinde başrol oynayan Nurgül Yeşilçay, karantina sürecinde hayranları ile Instagram'dan soru-cevap etkinliği düzenledi. Sosyal medyada gelen sorulara samimiyet ile cevap veren Yeşilçay'ın bir anısı ise herkesi şaşırttı.