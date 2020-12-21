Nurgül Yeşilçay anlattı! 'Adamın karısı bana küfürler yağdırdı'
Kefaret dizisinin yıldızı Nurgül Yeşilçay, Instagram hesabından takipçileriyle soru-cevap etkinliği gerçekleştirdi. Bir anısı duyanları şoke etti.
Mert Fırat ile beraber Kefaret dizisinde başrol oynayan Nurgül Yeşilçay, karantina sürecinde hayranları ile Instagram'dan soru-cevap etkinliği düzenledi. Sosyal medyada gelen sorulara samimiyet ile cevap veren Yeşilçay'ın bir anısı ise herkesi şaşırttı.
Güzel oyuncu, Asmalı Konak dizisi çekimlerinde bir hayranının yanına yaklaşıp "Eşimle telefonda konuşur musunuz?" ricası üzerine kadını aradığını söyledi.
Yeşilçay "Kadına, 'Merhaba ben Nurgül' falan diyorum, kadın 'Hadi be oradan oros...' diye bağırıyor! Meğer adam kadını aldatıyormuş" diyerek, yaşadığı ilginç olayı hayranlarıyla paylaştı.
Öte yandan Nurgül Yeşilçay, önceden yaptığı bir çılgınlığı daha itiraf etti.