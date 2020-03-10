Nuray Sayarı eşi Aşkın Sayarı'nın çocuğu önünde cinselliğini yaşadığını iddia etti
Ünlü Astrolog Nuray Sayarı, eşi Aşkın Sayarı tarafından aldatıldığını ve şiddet gördüğünü itiraf etmesinin ardından zehir zemberek açıklamalar yaptı.
Hayatta Her Şey Var programında eşi Aşkın Sayarı tarafından aldatıldığını ve eşi Sayarı'dan şiddet gördüğünü itiraf ederek gözyaşları içinde yaşadıklarını anlatan Nuray Sayarı'nın boşanma davası dün görüldü. Eş Sayarı, karısının hem şiddet hem de aldatma iddialarını yalanladı.
Aşkın Sayarı, dün adliye çıkışında 'Darp yok. Yemekten çıkmıştık, ayağı takıldı ve merdivenlerden düştü' açıklamasını yaptı. Bu açıklamaları duyan Nuray Sayarı, cevap vermede gecikmedi. 2. Sayfa adlı magazin programına bağlanan Sayarı, şunları anlattı:
"Çok ciddi travmalar yaşadım, ergenlik yaşındaki oğlum babasının bu durumlarıyla yüzleşmesi, evine götürüp kankasıyla tanıştırıp çocuğun maruz kaldığı travmadan dolayı yayında patlama yaşadım. Ben beyefendiyi çok sevdim.''
''25 senemizi çok mutlu geçirdik, tehditlerinden dolayı artık susmuyorum. Son kez konuşuyorum; utanıyorum. Hakkımı da helal etmiyorum. Ne adalet olarak affediyorum, ne de insan olarak affediyorum. Kayınvalidem, kayınpederim ve görümcemle el ele verdik artık susmuyorum. Bu zamana kadar neden sustum; arkamda bir ailem olmadığı için sustum.''