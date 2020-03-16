Nuray Sayarı Aşkın Sayarı ile ilgili gerçekleri anlatacak 'Ayıplanma yılı' açıklaması

Geçtiğimiz haftalarda eşi Aşkın Sayarı tarafından şiddet gördüğünü ve ihanete uğradığını iddia eden ünlü Astrolog Nuray Sayarı, katıldığı bir mekan açılışında muhabirlerin sorularını oğluyla beraber yanıtladı. Oğlunun 18 Nisan'da düğünü olduğunu belirten Sayarı, eşi Aşkın Sayarı ile boşandıktan sonra her şeyi açıklayacağını söyledi.