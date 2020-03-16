Nuray Sayarı Aşkın Sayarı ile ilgili gerçekleri anlatacak 'Ayıplanma yılı' açıklaması
Nuray Sayarı, eşi Aşkın Sayarı'dan şiddet gördüğünü ve ihanete uğradığını söylemesinin ardından açıklamalara devam ediyor.
Geçtiğimiz haftalarda eşi Aşkın Sayarı tarafından şiddet gördüğünü ve ihanete uğradığını iddia eden ünlü Astrolog Nuray Sayarı, katıldığı bir mekan açılışında muhabirlerin sorularını oğluyla beraber yanıtladı. Oğlunun 18 Nisan'da düğünü olduğunu belirten Sayarı, eşi Aşkın Sayarı ile boşandıktan sonra her şeyi açıklayacağını söyledi.
İlk olarak tün dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs hakkında "2020 yılına gireceğimiz zaman çok zor bir yıl olacağını söylemiştim. Koronavirüs'ten kurtulalım inşallah" diyen Sayarı, burçları da etkilediğini söyleyerek 2020 yılının ayıplanma, temizlenme ve arınma yılı olduğunu da belirtti.
Ünlü Astrolog Nuray Sayarı, muhabirlerin 31 yıllık eşi Aşkın Sayarı hakkındaki soruları üzerine ise şunları söyledi:
''Ben gerekeni söyledim. Aile Bakanlığı devreye girdi. Hayat boyu gerçekleri ifade ettim. Aslanlar gibi evlatlarım var. Onlar birçok olaylara şahit.''