Nur Yerlitaş'ın vefatına taziye mesajları yağdı! Sibel Can gözyaşlarına boğuldu
Dün gelen ünlü modacı Nur Yerlitaş'ın vefat haberi sanat camiasını yasa boğdu. Ünlü modacı Nur Yerlitaş'ın vefat haberinden sonra ünlü isimlerden taziye mesajları yağdı.
Ünlü modacı Nur Yerlitaş'ın kansere yenilerek vefat etmesi sanat camiasını yasa boğdu. Ünlü isimlerden taziye mesajları gelmeye başladı. Annesini kaybetmesinin üzüntüsünü yaşayan Bülent Ersoy, şu mesajı paylaştı:
"Önce dostum, sonra modacım, canım Nur'um... Niye acele ettin bu kadar daha sırada ben vardım be arkadaşım... Sanatında ordinaryus profesör seviyesindeki bilgi birikimin ile mücehhez show dünyasının yaratıcı bir markasıydın sen... Veee.. ben 35 senedir seninle hep iftihar ettim ustalığından ötürü seninle Nur'um... Şimdi gözlerimde sicim gibi damla damla akan göz yaşlarımla bir hicaz şarkıyla uğurluyorum seni arkadaşım... "Kapıldım gidiyorum bahtımın rüzgârına, ey ufuklar diyorum yolculuk var yarına" ruhun şâd, mekânın cennet olsun. Nurlar içerisinde uyu yerinde inşallah güzel gözlüm... Oya'ya (Aydoğan) da selâmımı söyle yakında görüşmek üzere bir taneciğim."
"Sibel Can gözyaşlarına boğuldu": Nur Yerlitaş'ın cenazesi, cenaze aracına tabutun konuğu anlarda modacının yakın arkadaşı şarkıcı Sibel Can gözyaşlarına boğuldu.
Şarkıcı Hadise, bir süredir arasının açık olduğu ve düzelmediği modacı Nur Yerlitaş'ın vefat haberinin ardından Instagram'dan bir paylaşım yaparak taziye mesajını iletti. Hadise, "Nur Yerlitaş'a Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır dilerim..." ifadelerini kullandı.