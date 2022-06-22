Nur Tuğba Namlı'dan kötü haber! Üçüncü bebeğinin müjdesini vermişti...
Kanal D'nin sevilen 'Neler Oluyor Hayatta' programında Hakan Ural ile birlikte sunuculuk yapan Nur Tuğba Namlı'nın üçüncü bebeğine hamile olduğu duyurulmuştu. Çok geçmeden kötü haber geldi. Namlı, kötü haberi sosyal medya hesabından paylaştı. İşte detaylar...
39 yaşındaki iki çocuk annesi ünlü sunucu Nur Tuğba Namlı'nın üçüncü bebeğine hamile olduğu, sunucu arkadaşı Hakan Ural tarafından duyurulmuştu. Namlı'dan kötü haberi geldi. İşte detaylar...
Kanal D'de yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programının sunucusu Nur Tuğba Namlı üçüncü bebeğine hamile. Partneri Hakan Ural Nur Namlı'nın bebek haberini "Nur Tuğba hamile. Ailemize biri daha katılacak. Cinsiyeti ise erkek" sözleriyle duyurmuştu.
Nur Tuğba Namlı, gündüz kuşağında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programında Hakan Ural ile birlikte ekranlarda yer alıyor. Hakan Ural'ın partneri Nur Tuğba Namlı'nın sevindiren hamilelik haberini vermesinin ardından ünlü sunucudan kötü bir haber geldi.
Güzel sunucu, sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımla sevenlerini endişelendirdi. Üçüncü bebeğine hamile olan ünlü sunucu Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.