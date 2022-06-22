Nur Tuğba Namlı'dan kötü haber! Üçüncü bebeğinin müjdesini vermişti...

Kanal D'de yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programının sunucusu Nur Tuğba Namlı üçüncü bebeğine hamile. Partneri Hakan Ural Nur Namlı'nın bebek haberini "Nur Tuğba hamile. Ailemize biri daha katılacak. Cinsiyeti ise erkek" sözleriyle duyurmuştu.