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Nur Fettahoğlu Levent Veziroğlu ile yine boşandı kriz aşılamadı 5 dakikada bitti

Nur Fettahoğlu Levent Veziroğlu ile yine boşandı kriz aşılamadı 5 dakikada bitti

Nur Fettahoğlu, Levent Veziroğlu ile 8 yılda ikinci kez boşandı. Anlaşmalı boşanan ikilinin evliliği 5 dakikada bitti.

Nur Fettahoğlu Levent Veziroğlu ile yine boşandı kriz aşılamadı 5 dakikada bitti

Son günlerde Kağıttan Ev dizisinde Erdal Beşikçioğlu ile beraber rol alacak olan Nur Fettahoğlu'nun evliliği bitti. Fettahoğlu, çocuğunun babası olan iş insanı Levent Veziroğlu ile ikinci kez boşandı. 

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Nur Fettahoğlu Levent Veziroğlu ile yine boşandı kriz aşılamadı 5 dakikada bitti

Nur Fettahoğlu ve 8 yıl önce evlendiği Levent Veziroğlu 2015 yılında boşanmak için mahkemeye başvurmuş ancak resmi boşanma kesinleşmeden barışmışlardı. Evliliklerinde sorunları aşamayan çift, dün ikinci kez boşandı.

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Nur Fettahoğlu Levent Veziroğlu ile yine boşandı kriz aşılamadı 5 dakikada bitti

Bir çocukları olan çift, dün İstanbul Aile Mahkemesi'ne anlaşmalı boşanmak için yeniden geldi. 

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Nur Fettahoğlu Levent Veziroğlu ile yine boşandı kriz aşılamadı 5 dakikada bitti

Evlilik birliklerini yürütmenin imkansız olduğunu söyleyen çift, 5 dakika süren davada anlaşmalı olarak boşandı. Çiftin kızlarının velayeti de anneye verildi.

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