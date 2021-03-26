Nur Fettahoğlu Levent Veziroğlu ile yine boşandı kriz aşılamadı 5 dakikada bitti
Nur Fettahoğlu, Levent Veziroğlu ile 8 yılda ikinci kez boşandı. Anlaşmalı boşanan ikilinin evliliği 5 dakikada bitti.
Son günlerde Kağıttan Ev dizisinde Erdal Beşikçioğlu ile beraber rol alacak olan Nur Fettahoğlu'nun evliliği bitti. Fettahoğlu, çocuğunun babası olan iş insanı Levent Veziroğlu ile ikinci kez boşandı.
Nur Fettahoğlu ve 8 yıl önce evlendiği Levent Veziroğlu 2015 yılında boşanmak için mahkemeye başvurmuş ancak resmi boşanma kesinleşmeden barışmışlardı. Evliliklerinde sorunları aşamayan çift, dün ikinci kez boşandı.
Bir çocukları olan çift, dün İstanbul Aile Mahkemesi'ne anlaşmalı boşanmak için yeniden geldi.
Evlilik birliklerini yürütmenin imkansız olduğunu söyleyen çift, 5 dakika süren davada anlaşmalı olarak boşandı. Çiftin kızlarının velayeti de anneye verildi.