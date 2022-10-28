Nükhet Duru'nun tayt çıkışına ünlü şarkıcıdan tepki: "Kadınların çok daha başka meseleleri var"
"Herkes sevdiğini, istediğini giyebilir ama ne olur bu tayt olayına bir, 'Dur!' deyin artık" diyerek yaptığı açıklama ile yeni bir tartışmanın ateşini fitilleyen Nükhet Duru'nun tayt çıkışana ünlü şarkıcı Aydilge tepki gösterdi. 43 yaşındaki ünlü isim sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kadınların göze hoş görünmekten çok daha başka meseleleri var" ifadelerini kullandı.
Bir markanın defilesine katılan Türk pop müziğinin sevilen seslerinden Nükhet Duru yaptığı açıklamada 'tayt' çıkışı ile yeni bir tartışmanın fitilini adeta ateşledi.
Kadınların son dönemde moda olan tayt giymelerinden duyduğu rahatsızlığı belirten 68 yaşındaki ünlü ismin o açıklamalarına meslektaşı Aydilge sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.
"Tayt olayına ne olur bir dur deyin"
Geçtiğimiz günlerde bir davete katılan usta şarkıcı Nükhet Duru, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kadınların tayt giymelerinden rahatsız olduğunu söyleyen ünlü isim yaptığı açıklamada, "Herkes sevdiğini, istediğini giyebilir ama n’olur bu tayt olayına bir dur deyin artık" diyerek çıkıştı.
Duru açıklamasının devamında ise "Hiç sevmiyorum. Tunikle giyilirse tamam. Ancak öbür türlü çorapla sokakta dolaşan birçok kadın görüyoruz. Bu hoş bir görüntü değil. Sevmiyorum, bu anlamda fikrimi saklayacak değilim. Görsellik devreye girince yurtdışından gelen modayı çok yanlış uyguluyor insanımız..." ifadelerini kullanmıştı. Kısa sürede gündem olan bu açıklamalara ise tepki gecikmedi.