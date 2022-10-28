Nükhet Duru'nun tayt çıkışına ünlü şarkıcıdan tepki: "Kadınların çok daha başka meseleleri var"

Duru açıklamasının devamında ise "Hiç sevmiyorum. Tunikle giyilirse tamam. Ancak öbür türlü çorapla sokakta dolaşan birçok kadın görüyoruz. Bu hoş bir görüntü değil. Sevmiyorum, bu anlamda fikrimi saklayacak değilim. Görsellik devreye girince yurtdışından gelen modayı çok yanlış uyguluyor insanımız..." ifadelerini kullanmıştı. Kısa sürede gündem olan bu açıklamalara ise tepki gecikmedi.