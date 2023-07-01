Nüfus ikiye katlandı "İğne atsan yere düşmez" deyimi gerçek oldu! Tatilin tadını böyle çıkarttılar...
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SAKARYA ve Kocaeli’nin tatil beldelerine akın eden vatandaşlar sahillerde yoğunluk oluşturdu. "İğne atsan yere düşmez" deyiminin gerçek olduğu plajlar havadan da görüntülendi.
Kurban Bayramı tatilinin son günlerinde vatandaşlar Sakarya ve Kocaeli’nin tatil beldeleri olan Karasu ve Kandıra ilçelerine akın etti.
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Kimileri ailesiyle birlikte piknik yaparken, kimileri denize girdi, kimileri de kumda güneşlenerek tatilin tadını çıkarttı.
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Yoğunluğa sebep olan vatandaşlar ilçelerin nüfusunu katlarken, sahillerde de adeta şemsiye konulacak yer kalmadı.
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Vatandaşların akın ettiği tatil beldelerinde trafik zaman zaman durma noktasına kadar geldi.
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