Notre Dame bağışı çılgınca! Biri Salma Hayek'in milyarder eşi

655 milyon lira

100 milyon euro bağış yapacak olan François-Henri Pinault, şunları söyledi:

-"Bu trajedi, tüm Fransızları ve dahası manevi değerlere bağlı tüm insanları sarstı. Böyle bir felaketle karşı karşıya kalan herkes, mirasımızın bu mücevherini en kısa sürede canlandırmak istiyor. Babamla ben, Notre Dame’ın yeniden inşasına katkı sunmak adına Artemis fonlarından 100 milyon euro (yaklaşık 655 milyon TL) ayırmaya karar verdik.”