Notre Dame bağışı çılgınca! Biri Salma Hayek'in milyarder eşi
FRANSA'nın başkenti Paris'te 850 yıllık tarihi Notre Dame Katedrali'nin yanması sonrasında 2 milyarder isimden dudak uçuklatan bağış geldi. Biri Louis Vuitton'ın sahibi diğeri Gucci'nin patronu ve Salma Hayek'in kocası.
Avrupa'da en çok ziyaret edilen yerlerin başında gelen tarihi Notre Dame Katedrali'nde renovasyon çalışmalarının yapıldığı bölümde çıkan yangın Fransa'yı şoke etti. Ülkenin en zenginleri arasında yer alan Bernard Arnault ile François-Henri Pinault’dan yüz milyonlarca euroluk bağış sözü geldi.
Salma Hayek'in kocası : İlk çıkışı yapan milyarder François-Henri Pinault oldu. Ünlü oyuncu Salma Hayek ile evli olan Pinault, “mirasımızın mücevheri” şeklinde tanımladığı 856 yaşındaki katedralin mümkün olan en kısa sürede hayata döndürülmesini istediğini söyledi.
655 milyon lira
100 milyon euro bağış yapacak olan François-Henri Pinault, şunları söyledi:
-"Bu trajedi, tüm Fransızları ve dahası manevi değerlere bağlı tüm insanları sarstı. Böyle bir felaketle karşı karşıya kalan herkes, mirasımızın bu mücevherini en kısa sürede canlandırmak istiyor. Babamla ben, Notre Dame’ın yeniden inşasına katkı sunmak adına Artemis fonlarından 100 milyon euro (yaklaşık 655 milyon TL) ayırmaya karar verdik.”
Büyük bir servete sahip
Pinault’un başkanı ve CEO’su olduğu Kering grubunun bünyesinde Gucci, Yves Saint Laurent ve Alexander McQueen gibi markalar yer alıyor. Pinault ayrıca, ailenin mal varlıklarını kontrol eden holding şirketi Groupe Artémis’in başkanlığını yürütüyor.