Norveç'i karıştıran iddia Askılı balina Rus casusu olabilir

"Balinanın Rusya'dan gelmiş olabileceğini düşünüyoruz"

Norveç Kutup Üniversitesi Kutup ve Deniz Biyolojisi Fakültesinden Prof. Audun Rikardsen de şunları söyledi:

“Bu Norveçli bilim insanlarının yaptığı bir şey değil, balinanın Rusya’dan gelmiş olabileceğini düşünüyoruz. Rusya'da bazı balinaların kafeslerde tutulduğunu ve son zamanlarda bunların bazılarının salıverildiğini biliyoruz. Bu balinalar teknelere geliyorlar. Bu balina evcilleştirilmiş hayvanlardan bir tanesi olabilir. Şu an her şeyi bilmiyoruz, fakat Rus bilim insanlarıyla görüştüm, umarım bu duruma bir an önce açıklık getirebilirler.”