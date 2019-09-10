Norm Ender'in trafik kazası gerçeği ortaya çıktı! Meğer bakın ne olmuş

Hastaneye kaldırılan Norm Ender'in kolunda çıkık, sağ ayağında da kırık oluştuğu iddia edilmişti, Ender, sosyal medya hesabı Instagram'dan kazayı kendisinin değil menajerinin geçirdiğini söyledi. Espirili bir dille açıklama yapan rapçi Cem Yılmaz'a sataşarak şunları söyledi: