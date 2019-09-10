Norm Ender'in trafik kazası gerçeği ortaya çıktı! Meğer bakın ne olmuş
Ünlü rapçi Norm Ender'in trafik kazası geçirdiği söylenmişti, gerçeği Instagram'dan açıkladı.
Mekanın Sahibi adlı şarkısıyla rap müzik dünyasına geri dönüş yapan Norm Ender, İstanbul'da Vatan Caddesi'nde aracıyla seyir halindeyken trafik kazası geçirdiği, direksiyon hakimiyetini kaybeden rapçinin başka bir otomobile çarptığı söylenmişti ki gerçek ortaya çıktı.
Hastaneye kaldırılan Norm Ender'in kolunda çıkık, sağ ayağında da kırık oluştuğu iddia edilmişti, Ender, sosyal medya hesabı Instagram'dan kazayı kendisinin değil menajerinin geçirdiğini söyledi. Espirili bir dille açıklama yapan rapçi Cem Yılmaz'a sataşarak şunları söyledi:
''Cem Yılmaz'a gelince uçak aldı, bize gelince kaza yaptı. İyiyim dostlar merak etmeyin, kaza falan yok.''
Peki, Norm Ender kimdir?
Norm Ender, 25 Mart 1985 tarihinde İzmir Bornova’da dünyaya gelmiştir. Gerçek adı Ender Eroğlu’dur. 10’lu yaşlarda Cartel müzik grubu sayesinde rap müziği ile tanışan Norm Ender, sürekli olarak kavga içerisinde geçen eğitim hayatı nedeniyle lise eğitimine son verdi.